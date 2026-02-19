Lunar Eclipse In March 2026: మార్చి 3వ తేదీ మంగళవారం సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది. మొన్న ఈ ఏడాది మొదటి సూర్యగ్రహణం ఏర్పడిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఇది సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణమే అయినప్పటికీ భారత్లో మాత్రం ఇది పాక్షికంగా కనబడుతుందని చెబుతున్నారు. భారతదేశంలో చంద్రోదయం సమయంలో ఈ గ్రహణం విడుపు మాత్రమే కనబడుతుంది. అంటే సాయంత్రం 6:20 గంటల నుంచి చంద్రోదయం అయిన తర్వాత కేవలం 27 నిమిషాలు మాత్రమే కనిపిస్తుంది.
Lunar Eclipse In March 2026: చంద్రగ్రహణం మార్చి 3వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3: 21 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుందట. సింగపూర్ చైనా వంటి దేశాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ఈ చంద్రగ్రహణం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇక భారత్లో కేవలం విడుపు మాత్రమే ఈ నేపథ్యంలో పాక్షికంగా కనబడుతుందట. మొత్తంగా ఈ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడే పూర్తి సమయం 3:27 గంటలు ఇక జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం మార్చి 3 వ తేదీ ఫాల్గుణ పౌర్ణమి రోజున ఈ చంద్రగ్రహణం సంభవిస్తుందట. దీనికి ప్రాధాన్యత ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. దృక్ పంచాగం ప్రకారం ఈ చంద్ర గ్రహణం 2026 మంగళవారం రోజు పుబ్బా నక్షత్రం సింహరాశిలో సంభవించనుంది. ఈ గ్రహణం సూతక కాలం ఆలయాల మూసివేత పవిత్ర స్నానాలు గ్రహణ శాంతులు వంటి నియమాలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. గ్రహణం పాటించేవారు మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు భోజన కార్యక్రమాలను ముగించాలి. ఇక ఈ చంద్ర గ్రహణం సింహరాశిలో సంభవించడం వల్ల సింహరాశి వాళ్ళు ఈ గ్రహణాన్ని చూడకపోవడం మంచిదని అంటున్నారు. సింహరాశితో పాటుగా కుంభ, కర్ణాటక, మకర రాశుల వారిపై కూడా కొంత చెడు ఫలితాలు చూపే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.