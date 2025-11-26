English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Fire incident: ఏపీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. గుడివాడ యూనియన్ బ్యాంకులో ఒక్కసారిగా మంటలు

Fire incident: ఏపీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. గుడివాడ యూనియన్ బ్యాంకులో ఒక్కసారిగా మంటలు

Fire incident at Gudivada: కృష్ణా జిల్లాలోని గుడివాడ యూనియన్ బ్యాంకులో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. బైపాస్ రోడ్డులోని బ్యాంక్ కార్యాలయం నుంచి ఒక్కసారిగా పొగలు వ్యాపించాయి. ఈ ఘటనతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు, అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందజేశారు. సంఘటన స్థలానికి అగ్నిమాపక సిబ్బంది చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. బ్యాంకు అద్దాలు పగలగొట్టి మంటలను అదుపు చేశారు ఫైర్ సిబ్బంది. ఈ ఘటనలో బ్యాంకులోని కంప్యూటర్లు, ఫర్నిచర్ దగ్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందని బ్యాంక్ అధికారులు భావిస్తున్నారు.  

  • Nov 26, 2025, 02:18 PM IST

Video ThumbnailPlay icon

Trending News