Fire incident: ఏపీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. గుడివాడ యూనియన్ బ్యాంకులో ఒక్కసారిగా మంటలు

Fire incident at Gudivada: కృష్ణా జిల్లాలోని గుడివాడ యూనియన్ బ్యాంకులో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. బైపాస్ రోడ్డులోని బ్యాంక్ కార్యాలయం నుంచి ఒక్కసారిగా పొగలు వ్యాపించాయి. ఈ ఘటనతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు, అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందజేశారు. సంఘటన స్థలానికి అగ్నిమాపక సిబ్బంది చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. బ్యాంకు అద్దాలు పగలగొట్టి మంటలను అదుపు చేశారు ఫైర్ సిబ్బంది. ఈ ఘటనలో బ్యాంకులోని కంప్యూటర్లు, ఫర్నిచర్ దగ్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందని బ్యాంక్ అధికారులు భావిస్తున్నారు.