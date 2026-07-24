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Published: Jul 24, 2026, 08:00 PM|Updated: Jul 24, 2026, 08:00 PM
Former Minister Malla Reddy Hot Comments And U Turn On BRS Party Changing

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మల్లారెడ్డి యూటర్న్‌.. పార్టీ మార్పుపై కీలక వ్యాఖ్యలు
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