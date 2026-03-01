English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Manchu Vishnu: ఆకాశంలో దూసుకొచ్చిన క్షిపణులతో హడలిపోయిన మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ.. వీడియో వైరల్..!

Manchu Vishnu: దుబాయ్‌లో కుటుంబంతో ఉన్న టాలీవుడ్ నటుడు మంచు విష్ణు తాజాగా జరిగిన మిస్సైల్ పేలుడు సమయంలో తన ఇల్లు కంపించిందని, ఆ క్షణం తీవ్ర భయానకంగా అనిపించిందని సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. ఆకాశంలో మిసైల్ దూసుకెళ్తున్న వీడియోను పోస్టు చేశారు. మిసైల్ పేలుడు కారణంగా మా ఇల్లు షేక్ కావడం వల్ల మేము తీవ్రంగా భయపడ్డాం. శాంతికోసం ప్రార్థిస్తున్నాము. ఏ బిడ్డ కూడా తమ ఇళ్ల పైకప్పు‌పైన యుద్ధ శబ్దం విని పెరగకూడదు. పౌరులను సురక్షితంగా ఉంచినందుకు యూఏఈ రక్షణ దళాలకు కృతజ్ఞతలు అంటూ మంచు విష్ణు పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి క్షణాలు జీవితం ఎంత దుర్భలమైనదో గుర్తు చేస్తాయి. శక్తి, శాంతి కోసం పార్థిస్తున్నాము. హర్ హర్ మహాదేవ్ అంటూ మంచు విష్ణు పోస్ట్ చేశారు.  

