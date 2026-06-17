Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /Massive earthquake: ఇండోనేషియాలో భారీ భూకంపం.. 6.7 తీవ్రతతో ప్రకంపనలు, కూలిన భవనాలు!

Massive earthquake: ఇండోనేషియాలో భారీ భూకంపం.. 6.7 తీవ్రతతో ప్రకంపనలు, కూలిన భవనాలు!

Published: Jun 17, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:36 PM IST

Massive earthquake in Indonesia: ఈ ప్రకంపనల కారణంగా భూమిలో పగుళ్లు కూడా వచ్చాయి. భూకంప కేంద్రం సౌత్ ఈస్ట్ నుండి 42 కిలోమీటర్ల దూరంలో 10 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ భూప్రకంపనల వల్ల భవనాలు కూలిపోయి, భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. భూకంప తీవ్రత కారణంగా సుమిత్ర దీవులలో పెద్ద ఎత్తున అలలు కూడా ఏర్పడ్డాయి. పసిఫిక్ ప్రాంతంలోని 'రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్'లో ఈ ప్రాంతం ఉండటం వల్ల ఇక్కడ తరచుగా భూకంపాలు సంభవిస్తుంటాయి. అంతకుముందు ఫిలిప్పీన్స్‌లోని సౌత్ ఈస్ట్ సిటీ జనరల్ శంటోస్‌లో 7.8 తీవ్రతతో సంభవించిన భూకంపం కారణంగా కనీసం 32 మంది మరణించారు. ఆ భూకంపం వల్ల భవనాలు కూలిపోవడమే కాకుండా, ఆ

See more

Recommended Videos

Massive earthquake: ఇండోనేషియాలో భారీ భూకంపం.. 6.7 తీవ్రతతో ప్రకంపనలు, కూలిన భవనాలు!
03:18
Tuni Girl Missing: చెరువులో చిన్నారి జాడ? రంగంలోకి ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌..
19:47
Pawan Kalyan: పవన్‌కు తప్పిన ప్రమాదం.. వెంటనే అలర్ట్ అయిన సెక్యూరిటీ విజువల్స్‌..
02:01
Pawan Kalyan: తెలంగాణకు పవన్ కళ్యాణ్.. అభిమాని కోరిక తీర్చేందుకు వస్తున్న ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం..
12:12
Kishan Reddy: తెలంగాణ అభివృద్ధిపై మీ పాఠాలు అవసరంలేదు.. సీఎం రేవంత్ టార్గెట్ గా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కౌంటర్..
07:47
Acb raids on Narahari Properties: ఏసీబీకి అడ్డంగా దొరికిన ల్యాండ్స్ అండ్ సర్వే డిప్యూటీ డైరెక్టర్‌.. బైటపడ్డ రూ. 200 కోట్ల అక్రమ ఆస్తుల చిట్టా..
04:03
Tuni Missing girl Jahnavi: అడవిలో బొమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు.. తుని బాలిక ఘటనలో మరో కోణంలో పోలీసుల విచారణ..
04:29
Tirumala: తిరుమలలో ఏమాత్రం తగ్గని భక్తుల రద్దీ.. శిలాతోరణం వరకు క్యూ కట్టిన భక్తులు..
01:10
Cm Vijay: మందు బాబులకు విజయ్ సర్కార్ బంపర్ ఆఫర్
01:49
Dilsukhnagar: దిల్‌షుఖ్‌నగర్ చైతన్యపురిలో మరోసారి నిరుద్యోగుల ధర్నా
06:13
MP Raghunandan Rao: రాహుల్ గాంధీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రాజీనామా చేయాలి: ఎంపీ రఘునందన్ రావు
03:52
Vozinha: స్పెయిన్‌కు చుక్కలు చూపించిన గోల్ కీపర్ వోజిన్హా
02:18

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
భర్త ఇల్లు దాటగానే భార్యలు ఈ 7 పనులు చేయకూడదా? జోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెబుతున్నాయి?
Hindu Beliefs7 min ago
2
PM Kusum Scheme58 min ago
3
BRS KTR1 hr ago
4
Telegram Banned Before NEET UG 20261 hr ago
5
Varikapudisela Project1 hr ago