Matthew Hayden: మ్యాచ్ త‌ర్వాత గ్రౌండ్‌లో మాథ్యూ హేడెన్ చేసిన పనికి నెటిజ‌న్స్ ఫిదా

Matthew Hayden: ఐపీఎల్ 2026లో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ త‌మ తొలి మ్యాచ్‌లో ఓడిపోయింది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో గుజ‌రాత్ ఓడిపోయిన‌ప్ప‌టికి ఆ జ‌ట్టు బ్యాటింగ్ కోచ్ మాథ్యూ హేడెన్ చేసిన ప‌ని అంద‌రి హృద‌యాల‌ను గెలుచుకుంది. మ్యాచ్ పూర్తయిన త‌రువాత మాథ్యూ హెడెన్ త‌మ డ‌గౌట్‌, మైదానంలో ఆట‌గాళ్లు తాగి ప‌డేసిన ఖాళీ వాట‌ర్ బాటిళ్లు, చెత్త‌ను ఏరి గ్రౌండ్ స్టాఫ్‌కు సాయం చేశాడు. అంతేకాకుండా గ్రౌండ్ స్టాఫ్‌కు థ్యాంక్స్ చెప్తూ వారిలో ఒక‌రిని కౌగ‌లించుకున్నాడు. వారి కృషిని, క‌ష్టాన్ని అభినందించాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ త‌మ‌ సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

