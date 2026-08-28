/విజయవాడలో కలకలం.. మత్తు కోసం శానిటైజర్ దందా! మెడికల్ షాపులపై డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ల మెరుపు దాడులు!

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Published: Aug 28, 2026, 07:00 AM|Updated: Aug 28, 2026, 08:15 AM

విజయవాడలోని మెడికల్ షాపులపై డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ల దాడులు ఒక్కసారిగా కలకలం రేపాయి. ఎక్స్‌పైరీ అయిన శానిటైజర్లు, నిషేధిత మందులను అమ్ముతున్నారనే సమాచారంతో ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ అంశంపై డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ డాక్టర్ బాలు మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడే తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాము. ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ తర్వాత పడమట ప్రాంతంలోని షాపుల్లో ఎక్కడైతే దుర్వినియోగం జరిగే అవకాశం ఉందో, అక్కడ రాండమ్ గా సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్షన్ నిర్వహిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ప్రజలకు చెప్పేది ఏంటంటే, శానిటైజర్‌ను ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చేతులు శుభ్రపరుచుకోవడానికి మాత్రమే వాడాలి. శానిటైజర్లు తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి కాబట్టి, వీటిని మత్తు కోసం దుర్వినియోగం చేస్తున్నారనే సమాచారం మా దగ్గర ఉంది. ఆ సమాచారం ఆధారంగానే మేము ఈ రైడ్స్ నిర్వహిస్తున్నాము. వీటిలో

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