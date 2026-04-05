iral Video: డివొర్స్ తర్వాత కూతురికి అదిరిపోయే స్వాగతం పలికిన తండ్రి.. వీడియో వైరల్

Meerut Viral Video: యూపీలోని మేరఠ్ శాస్త్రీ నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక తండ్రి తన కూతురికి పలికిన గ్రాండ్ వెల్కమ్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఒక రిటైర్డ్ జడ్జి తన కూతురు విడాకులు తీసుకుని ఇంటికి తిరిగి వస్తుంటే.. బ్యాండ్ బాజాలతో, పూలమాలలతో స్వాగతం పలికాడు. బంధువులందరూ మిఠాయిలు పంచుకుంటూ, డ్యాన్సులు చేస్తూ ఆ క్షణాన్ని వేడుకలా మార్చేశారు. కూతుళ్లు ఎప్పటికీ తల్లిదండ్రులకు భారం కాదని.. కొడుకులతో సమానంగా వారికి గౌరవం దక్కాలని ఆ తండ్రి అన్నాడు. పెళ్లిలో సంతోషం లేనప్పుడు, నరకం అనుభవిస్తూ అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేదని.. తన బిడ్డ గౌరవంగా బతకాలని తాను కోరుకుంటున్నానన్నాడు.