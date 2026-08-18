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Published: Aug 18, 2026, 01:40 PM|Updated: Aug 18, 2026, 01:44 PM

ఈ మీటికెట్ యాప్ ఒక ఉమ్మడి డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌గా పనిచేస్తుంది. దీని ద్వారా ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లతో పాటు ఇతర రవాణాదారులు భాగస్వాములుగా చేరి, ప్రయాణికులకు నేరుగా సేవలు అందించి లబ్ధి పొందవచ్చు. ఇందులో చెల్లింపుల ప్రక్రియను కూడా చాలా సులభతరం చేశారు. ప్రయాణికులు చెల్లించిన రుసుమును ఆయా రవాణా విభాగాలు, భాగస్వాములకు ఎప్పటికప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా జమ చేసే ఆధునిక చెల్లింపుల వ్యవస్థ ఇందులో అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనివల్ల ప్రయాణికులకు సమయం ఆదా అవ్వడంతో పాటు రవాణా భాగస్వాములకు కూడా లావాదేవీల ప్రక్రియ వేగవంతంగా పూర్తవుతుంది. ఈ యాప్ ద్వారా ప్రయాణికుడు ఒకే చోట ఆర్టీసీ, మెట్రో టికెట్‌తో పాటు, తన గమ్యస్థానానికి తగినట్లుగా ఆటో, క్యాబ్‌ను కూడా ముందస్తుగా బుక్ చేసుకునే

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