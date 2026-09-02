/Minister Konda Surekha: బీసీ మంత్రినని నా మీద కుట్ర.. రేవంత్ టార్గెట్ గా కొండా సురేఖ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Minister Konda Surekha: సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై మంత్రి కొండా సురేఖ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నాపై చర్యలు తీసుకునే ముందు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. పదేళ్ల పాటు తానే సీఎం అని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పుకుంటున్నాడని, అవి క్రమశిక్షణ చర్యల కిందికి రావా?.. అంటూ మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డిపై మంత్రులు, నేతలు కూడా అసంతృప్తిగా ఉన్నారన్నారు. మంత్రి పొంగులేటిపై, భట్టి భార్య కమీషన్లపై కూడా చాలా ఫిర్యాదులు వచ్చాయని, దానిపైన ఎందుకు మాట్లాడటం లేదని కొండా సురేఖ అధిష్టానంపై ప్రశ్నలు గుప్పించారు. బీసీకి ఒక న్యాయం.. ఇతర సామాజికవర్గాలకు మరో న్యాయమా?.. అని అన్నారు.