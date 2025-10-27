Montha Cyclone: మొంథా తుపాన్ ఎఫెక్ట్.. ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రి నారా లోకేష్ కీలక ఆదేశాలు..

Minister Nara Lokesh on Montha Effect: బంగాళ ఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కాస్త బలమైన తుపానుగా మారింది. ముఖ్యంగా మొంథా ఎఫెక్ట్ తో అధికారులు ఇప్పటికే అలర్ట్ అయ్యారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాలతో మంత్రి నారాలోకేష్ సైతం రంగంలోకిదిగారు. అధికారులతో పాటు ఎమ్మెల్యేలు సైతం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలన్నారు. సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనాలన్నారు. విద్యుత్, తుపాను ప్రభావిత తీరప్రాంతాలు, లంక గ్రామాల్లోని ప్రజల కోసం తక్షణమే సహాయ శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రజలకు ఆహారం, తాగునీరు, వైద్యం, అందించాలన్నారు. అంబులెన్స్లు, విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయంలేకుండా చూసుకొవాలన్నారు. భారీ వర్షాలకు చెరువు కట్టలు తెగిపోకుండా.. ఇసుక బస్తాలు, యంత్రాలను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకొవాలన్నారు.