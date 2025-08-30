Minister Ponnam Prabhakar: బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ కోసం జీవో.. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Minister Ponnam Prabhakar: ఎస్సీ, ఎస్టీ జనాభా ప్రాతిపాదికన రిజర్వేషన్ లు ఉంటాయని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. అదే విధంగా.. లోకల్ బాడీ ఎన్నికలలో గత పాలకులు తీసుకొచ్చిన.. 50 శాతం సీలింగ్ ఎత్తివేస్తామన్నారు. ఈ క్రమంలో..బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తు జీవో తెస్తామన్నారు. కేసీఆర్ 2018 లో ఉరితాడుగా మారిందని మంత్రిపొన్నం తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో బీసీల రిజర్వేషన్ కోసం బిల్లు సవరణ తీసుకొస్తామన్నారు. లోకల్ బాడీ ఎన్నికల వేళ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వం ముందకు వెళ్తుందని మంత్రిపొన్నం ప్రభాకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.