Ponnam Prabhakar: వారికి ఏకంగా ట్రిపుల్ జరిమాన.. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ponnam Prabhakar: చేవెళ్ల ఘటన యావత్ భారత్ దేశంలో పెనువిషాదంగా మారింది. మరోవైపు ఇటీవల ఏపీలో కూడా కర్నూల్ లో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో మంత్రి పొన్నం రవాణా శాఖకు చెందిన అధికారులతో జూమ్ లో మాట్లాడారు. హైవేల మీద ఓవర్ స్పీడ్ తో వెళ్లే వాహనాలకు ట్రిబుల్ పెనాల్టీ విధించాలన్నారు. అధికారులు ఎప్పటి కప్పుడు తనిఖీలు చేస్తు ట్రాఫిన్ నిబంధనల్ని పాటించని వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. ట్రాఫిక్ నియమాలపై అప్రమత్తంగాఉండేలా చూడాలన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరక్కుండా నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు.