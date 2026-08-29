/ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కిన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్.. ఆశ్చర్యపోయిన మహిళా ప్రయాణికులు!

Ponnam Prabhakar RTC Bus Journey: అలాగే, రాఖీ పండుగ రోజున కూడా ప్రజలు తమ గమ్యస్థానాలకు సురక్షితంగా చేరుకునేలా నిరంతరం సేవలు అందిస్తున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, కండక్టర్లకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రత్యేకంగా పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. పండుగ రోజుల్లో కూడా కుటుంబాలకు దూరంగా ఉంటూ ప్రజల కోసం సేవలు అందిస్తున్న ఆర్టీసీ సిబ్బందిని ఆయన అభినందించారు. ప్రజాపాలన ప్రభుత్వంలో మహిళలకు మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నామని మంత్రి తెలిపారు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో మహిళలు సుమారు 12 వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని పొందారని ఆయన పేర్కొన్నారు.