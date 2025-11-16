English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bala krishna: హిందూపురంలో బాలకృష్ణ.. పలు డెవలప్ మెంట్ పనుల శంకుస్థాపనలు..

Bala krishna: ఎమ్మెల్యే నందమూరీ బాలకృష్ణ  హిందూపురం పర్యటించారు. మరోవైపు నియోజక వర్గం డెవలప్ మెంట్ కు ఎల్లవేళల అండగా ఉంటామన్నారు. తన తండ్రిని, అన్నను, తనను హిందూపురం ప్రజలు గుండెల్లో పెట్టుకుని చూశారన్నారు. మూడుసార్లు తనను గెలిపించుకుని ప్రజలు గొప్ప అవకాశం ఇచ్చారన్నారు. హిందూపురం ప్రాంతంలో కొత్త పరిశ్రమలు తీసుకువచ్చి నిరుద్యోగ యువతీ, యువకులకు ఉపాధి కల్పన చేస్తామన్నారు. మలుగూరులో రూ.26.5 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించిన పశువుల ఆస్పత్రి భవనాన్ని ప్రారంభించారు. దీనితో పాటు వాల్మీకి దేవాలయాన్ని సందర్శించారు. మున్సిపాలిటీలో రహదారులు, డ్రైనేజీ నిర్మాణ పనులకు  పైలాన్ ఆవిష్కరించారు. అనేక పనులకు శిలాఫలం ఆవిష్కరించారు.
 

