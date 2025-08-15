MLA Madhavi Reddy: మంత్రి పక్కన కూర్చీ వేయనందుకు.. అలిగి వెళ్లిపోయిన ఎమ్మెల్యే

MLA Madhavi Reddy Vide: కడప టీడీపీ ఎమ్మెల్యే మాధవి రెడ్డి మరోసారి అలిగారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో మంత్రి పక్కన తనకు కుర్చీ వేయలేదని అలిగి వెళ్లిపోయారు. కడప పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్బంగా జేసీ అతిథి సింగ్పై ఎమ్మెల్యే మాధవి రెడ్డి చిందులు వేశారు. స్టేజ్పైకి ఆహ్వానించకపోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. స్టేజ్పైకి రావాలని ఎమ్మెల్యేని జిల్లా కలెక్టర్ కోరినా.. ఆమె తిరస్కరించారు. అరగంటపైగా నిల్చొని ఆ తర్వాత వెనుదిరిగి వెళ్లిపోయారు. ప్రోటోకాల్ ప్రకారం.. ఎమ్మెల్యేలకు స్టేజ్పై అనుమతి లేదని అంటున్నారు. అయినా తనకు కుర్చీ వేయనందుకు ఎమ్మెల్యే ఫైర్ అయ్యారు.