Mla Venkata ramana reddy: షబ్బీర్ అలీ వ్యాఖ్యల దుమారం.. కామారెడ్డిలో హైటెన్షన్.. భారీగా బలగాల మోహరింపు..

Mla Venkata ramana reddy Vs Shabbir ali: బీజేపీకి చెందిన కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే కాటిపల్లి వెంకటరమణారెడ్డి క్యాంప్ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. కాంగ్రెస్ నేత షబ్బీర్ అలీ వర్సెస్ వెంకట రమణా రెడ్డి మద్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ నాయకుడు గీరెడ్డి మహేందర్ రెడ్డి కామారెడ్డిలోని ఎమ్మెల్యే ఇంటి వద్దకు రావడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. బీజేపీ కార్యకర్తలు వచ్చి కాంగ్రెస్ వారితో వాగ్వాదంకు దిగారు. దీంతో రంగంలోకి ఇరు పార్టీల నేతలను సముదాంచడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ ఎవరు తగ్గకపోవడంతో భారీగా బలగాల్ని మోహరించారు. మొత్తంగా కామారెడ్డిలో హైటెన్షన్ వాతావరణం కొనసాగుతుంది.