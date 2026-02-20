English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • MLC Anantha Babu Case: వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంత బాబు మిస్సింగ్..గన్‌మెన్‌ని అసెంబ్లీలో వదిలిపెట్టి భార్యతో కలిసి జంప్?!

Driver Subramanyam Case Anantha Babu Wife: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంచలనం సృష్టించిన డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో చివరి అంకానికి చేరినట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులుగా అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు, ఆయన భార్య ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారు. అనంత బాబు అతని గన్‌మెన్‌ను అసెంబ్లీ ఆవరణలో వదిలిపెట్టి కారులో పరారీ అవ్వడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

