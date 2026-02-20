Driver Subramanyam Case Anantha Babu Wife: ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంచలనం సృష్టించిన డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో చివరి అంకానికి చేరినట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులుగా అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు, ఆయన భార్య ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారు. అనంత బాబు అతని గన్మెన్ను అసెంబ్లీ ఆవరణలో వదిలిపెట్టి కారులో పరారీ అవ్వడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
