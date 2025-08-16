MLC Kavitha: అమెరికా వెళ్లిన ఎమ్మెల్సీ కవిత.. సెండాఫ్‌ ఇచ్చిన భర్త..

MLC Kavitha Leaves For USA: ఎమ్మెల్సీ కవిత తన చిన్న కుమారుడు ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా బయలుదేరారు. ఆమెతో పాటు పెద్ద కుమారుడు ఆదిత్య కూడా వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో కవిత భర్త, తెలంగాణ జాగృతి నాయకులు ఆమెకు ఎయిర్పోర్టులో సెండాఫ్ ఇచ్చారు. 15 రోజులపాటు ఆమె అమెరికా పర్యటించనున్నారు.
MLC Kavitha Leaves For USA: ఎమ్మెల్సీ కవిత అమెరికా వెళ్లారు. ఆమె చిన్న కుమారుడు ఆర్యను కాలేజీలో చేర్పించేందుకు కవిత పెద్ద కొడుకు ఆదిత్య చిన్న కొడుకు ఆర్యతో కలిసి అమెరికా ప్రయాణం చేశారు. 15 రోజులపాటు అమెరికాలో పర్యటించనుంది జాగృతి నేత. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెకు పార్టీ నేతలు, భర్త సెండాఫ్ ఇచ్చారు. సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ అవుతుంది.