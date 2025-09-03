MLC Kavitha: ప్రతి దాన్ని చెడగొట్టేటోడు ఇతడే.. సంతోష్ రావుపై కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

MLC Kavitha: కల్వకుంట్ల కవిత మాజీ మంత్రి హరిష్ రావు, సంతోష్ రావు లపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. అంతేకాకుండా.. సంతోష్ కుమార్ కు ధనదాహం ఎక్కువ అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. గతంలో కేటీఆర్ నియోజకవర్గంలో ఇసుక లారీ గుద్ది ఒక వ్యక్తి చనిపొతే.. ఏడు కుటుంబాలు రోడ్డునపడ్డాయన్నారు. ఆ కుటుంబాలు నిరసనలకు దిగితే.. సీఎంవో నుంచి గతంలో ఫోన్ లు చేయించి.. సంతోష్ రావు పోలీసుల మీద ఒత్తిడి తెచ్చి థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించేలా చేశాడన్నారు. హరిత హరంను గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ అంటూ మోసంకు పాల్పడ్డారన్నారు. ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చి ఫారెస్ట్ లను కొట్టేసే పనులు చేశారన్నారు. పోచం పల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని కూడా సంతోష్ కుమార్ తో అనేక అక్రమాలకు పాల్పడ్డారన్నారు.