Minister Azharuddin: అజార్‌కు కీలక శాఖ! సీఎం రేవంత్ ట్విస్ట్..

Minister Mohammad Azharuddin: మాజీ క్రికెటర్ అజారుద్దీన్‌ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేపట్టారు. రాజభవన్ లో మంత్రిగా గవర్నర్‌ ఆధ్వర్యంలో ప్రమాణం స్వీకారం చేశారు. అజారుద్దీన్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఏ శాఖ ఇవ్వబోతున్నారా అని కూడా ఈ నేపథ్యంలో అందరిలో ఆసక్తి కూడా నెలకొంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

  • Oct 31, 2025, 06:46 PM IST

Minister Mohammad Azharuddin: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల నేపథ్యంలోనే తనకు మంత్రి పదవి అవకాశం ఇచ్చారని చెప్పడం అబద్ధం అని అజారుద్దీన్ తెలిపారు. రాజ్‌భవన్‌లో ఈరోజు ఆయన మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అజారుద్దీన్ కి ఏ శాఖ ఇస్తారు అనేది అందరిలో ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే సీఎంను నేను ఏ శాఖ అడగలేదు అని అజార్‌ అన్నారు. అయితే, కేసిఆర్ మహమ్ముద్‌ అలీకి హోం ఇచ్చినట్లే తనకు కూడా ఇస్తారేమో అని అందరు అనుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే మైనారిటీకి అవకాశం కల్పిస్తామని అధిష్టానం చెప్పింది. మైనారిటీ శాఖతో పాటు సంక్షేమ శాఖ కూడా అందించే అవకాశం ఉంది.

