Sakshi Dhoni Reaction: ఔట్ అనుకుని భార్య సెలబ్రేషన్స్.. ‘కామ్ డౌన్’ అంటూ ధోనీ క్యూట్ రియాక్షన్.. వీడియో వైరల్!

Sakshi Dhoni Reaction: ఇండియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ సెమీస్ పోరులో ఓ ఫన్నీ సన్నీవేశం జరిగింది. 18వ ఓవర్లో బుమ్రా మొదటి బంతిని కరన్ డిఫెండ్ చేయగా అది బౌన్స్ అయ్యి బౌలర్ చేతికి వెళ్లింది. అయితే స్టాండ్స్లో మ్యాచ్ చూస్తున్న ధోనీ భార్య సాక్షి అది క్యాచ్ అనుకొని గట్టిగా కేకలు వేస్తూ, ఉత్సాహంగా సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టింది. ధోనీ నవ్వుతూ అది నాటౌట్ అని సైగ చేస్తూ ప్రశాంతంగా ఉండమని సూచించాడు. దానితో సాక్షి ఒకింత మొహం చిన్నబుచ్చుకున్నట్లైంది. కానీ సాక్షి అత్యుత్సాహం.. దానికి ధోనీ ఇచ్చిన స్పందన నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ వైరల్ వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో తెగ హల్చల్ చేస్తోంది.