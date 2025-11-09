Mukesh Ambani: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో అపర కుబేరుడు.. మొక్కులు చెల్లించుకున్న అంబానీ వీడియో

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mukesh Ambani At Tirumala Video: ఈరోజు తిరుమల సుప్రభాత సేవలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నాడు ముఖేష్‌ అంబానీ. రిలయన్స్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ తన కొంతమంది సన్నిహితలో కలిసి సుప్రభాత సేవలో ఆయన పాల్గొన్నారు. తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఈరోజు మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.

  • Nov 9, 2025, 12:05 PM IST

Mukesh Ambani At Tirumala Video: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సుప్రభాత సేవలో ముఖేష్ అంబానీ పాల్గొన్నారు. రిలయన్స్ అధినేత ఆయన ముఖేష్ అంబానీ ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త కూడా. ఆయన కొంతమంది సన్నిహితులతో కలిసి ఆదివారం తెల్లవారుజాము సమయం సుప్రభాతం సేవలో పాల్గొని తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరునికి ఆ మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

