Bandaru Dattatreya Alai Balai 2025: హీరో నాగార్జున అలాయ్ బలాయ్ 2025లో తనదైన స్పీచ్తో అదరగొట్టారు. ఇలా తనను సత్కరించడం మొదటిసారి దత్తాత్రేయకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తనకు ఎంతగానో సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఇలా రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ ఏర్పాట్లు చేయడం అభినందనీయం అన్నారు. ఆయన కూతురు విజయలక్ష్మి కూడా దాన్ని కొనసాగించారు అని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.