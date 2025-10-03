English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Alai Balai 2025: తెలంగాణ అందరినీ అదరిస్తుంది.. స్టేజ్‌పై స్పీచ్‌ అదరగొట్టిన నాగార్జున..

Bandaru Dattatreya Alai Balai 2025: దత్తత్రేయ అలాయ్‌ బలాయ్‌ సందర్భంగా హీరో నాగార్జున పాల్గొన్నారు. ఈనేపథ్యంలో ఆయన స్టేజ్‌పై కూడా తన స్పీచ్‌తో అదరగొట్టారు. ఆయనకు దత్తన్నతోపాటు కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి  తదితరులు సత్కరించారు.

  • Oct 3, 2025, 06:23 PM IST

Bandaru Dattatreya Alai Balai 2025: హీరో నాగార్జున అలాయ్‌ బలాయ్‌ 2025లో తనదైన స్పీచ్‌తో అదరగొట్టారు. ఇలా తనను సత్కరించడం మొదటిసారి దత్తాత్రేయకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తనకు ఎంతగానో సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఇలా రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ ఏర్పాట్లు చేయడం అభినందనీయం అన్నారు. ఆయన కూతురు విజయలక్ష్మి కూడా దాన్ని కొనసాగించారు అని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

