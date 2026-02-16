English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Nainar Nagendran Apology: త్రిషకు బీజేపీ నాయకుడు క్షమాపణ..విజయ్‌తో త్రిష ఎఫైర్ వ్యాఖ్యలపై ప్రకటన!

Nainar Nagendran Apology To Trisha: తమిళనాట రాజకీయాలు నానాటికి పెరిగిపోతున్నాయి. అసెంబ్లీ ఎన్నికల దగ్గర పడుతున్న క్రమంలో నాయకులు తమ నాలుకకు పదునుపెడుతున్నారు. ఈక్రమంలో తమిళ వెట్రి కజగం పార్టీ అధినేత, నటుడు విజయ్‌తో హీరోయిన్ త్రిష ఎఫైర్ అంటూ బీజేపీ నేత నైనర్ నాగేంద్రన్ ఆరోపణలు చేశారు. తాజాగా త్రిష పరువునష్టం దావా వేస్తానంటూ స్పందించడంతో.. సదరు నాయకుడు ఆమెకు క్షమాపణ చెప్పాడు.

