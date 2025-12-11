English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Konda Surekha: మంత్రి కొండా సురేఖకు బిగ్ షాక్.. నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసిన కోర్టు..

Konda Surekha: మంత్రి కొండా సురేఖకు బిగ్ షాక్.. నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసిన కోర్టు..

Konda Surekha: మంత్రి కొండా సురేఖ గతంలో కేటీఆర్, సమంత, నాగార్జునపై కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై నాగార్జున కోర్టులో పరువు నష్టం దావా వేశారు. ఆ తర్వాత మంత్రి కొండా సురేఖ సారీ చెప్పడంతో విత్ డ్రా కూడా చేసుకున్నారు. అయితే.. అప్పట్లోనే కేటీఆర్ సైతం మంత్రి కోండాసురేఖపై పరువు నష్టం దావా వేశారు. దీనిపై నాంపల్లి కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది. కొండా సురేఖకు కోర్టు పలు మార్లు నోటీసులు జారీచేసిన ఆమె హజరుకాలేదు.దీంతో కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసి విచారణను ఫిబ్రవరి 5కు వాయిదావేసింది.
 

Video ThumbnailPlay icon

Trending News