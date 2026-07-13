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Written ByHarish Darla
Published: Jul 13, 2026, 07:40 PM|Updated: Jul 13, 2026, 08:01 PM

Nand Kishore Goenka Passed Away: దేశ ప్రఖ్యాత పారిశ్రామికవేత్త, ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి, సంఘ సేవకుడు నంద్ కిషోర్ గోయెంకా (96) మరణించారు. సోమవారం మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు ముంబై మెరైన్ డ్రైవ్‌లోని తన నివాసంలో కన్నుమూశారు. దేశంలోని అగ్రశ్రేణి వ్యాపార సామ్రాజ్యాలలో ఒకటైన ఎస్సెల్ గ్రూప్‌తో అనుబంధం ఉన్నప్పటికీ, ఆయన తన జీవితాంతం వ్యాపారానికి దూరంగా ఉంటూ నిరాడంబరత, పరోపకారం, సామాజిక సేవకే అంకితమయ్యారు. ఆయన మరణం వైశ్య సమాజంలో, రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS) వర్గాలలో, సామాజిక సంస్థలలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.

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Nand Kishore Goenka: జీ గ్రూప్ ఛైర్మెన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఇంట విషాదం..ఆయన తండ్రి నంద్ కిషోర్ గోయెంకా మృతి!
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