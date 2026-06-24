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బాలయ్య క్రేజ్ మాములుగా లేదబ్బా.. వీడియో చూసేయండి..!

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 24, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:12 PM IST

Balakrishna Koratala Siva movie: నందమూరి బాలకృష్ణ,  కొరటాల శివ కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్న #NBK112 మూవీ పూజా కార్యక్రమాలతో గ్రాండ్‌గా లాంచ్ కానుంది. ఏపీలోని వెంకటపాలెంలో ఉన్న టీటీడీ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో గురువారం ఉదయం 9 గంటల నుంచి మొదలుకానుంది. ఈ వేడకకు హాజరయ్యేందుకు బాలయ్య విజయవాడుకు చేరుకోగా.. విమనాశ్రయం నుంచి బయటకు వచ్చే సమయంలో అభిమానులు కేకలతో హోరెత్తించారు. ముఖ్య అతిథులుగా మంత్రులు నారా లోకేష్, కందుల దుర్గేష్ హాజరుకానున్నారు. 'గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్' బాలయ్య నటిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై అటు నందమూరి అభిమానుల్లో, ఇటు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. కొరటాల శివ మార్క్ సోషల్ మెసేజ్, కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్‌తో ఈ సినిమా తెరకెక్కనుంది.

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బాలయ్య క్రేజ్ మాములుగా లేదబ్బా.. వీడియో చూసేయండి..!
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