MLA Balakrishna: హిందూపురంలో బాలయ్య కొత్త ఇల్లు.. సతీమణితోపాటు పూజలు..!

MLA Balakrishna Lays Foundation Stone: హిందూపురంలో సొంత ఇంటి నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ నేడు భూమి పూజ చేశారు. హిందూపురం పట్టణంలోని పన్నమ్మ కాలనీ సమీపంలో కొత్త ఇంటి నిర్మాణానికి చేపట్టిన పూజ కార్యక్రమంలో ఆయన సతి సమేతంగా పాల్గొన్నారు. నియోజక వర్గ ప్రజలకు నందమూరి కుటుంబానికి విడదీయరాని బంధం ఉందని నందమూరి తారక రామారావుని ఎమ్మెల్యే గా గెలిపించి ముఖ్యమంత్రి చేసిన ఘనత ఈ ప్రాంత ప్రజలకే దక్కుతుందని బాలయ్య తెలిపారు.

  • Feb 21, 2026, 10:04 AM IST

MLA Balakrishna Lays Foundation Stone: హిందూపురంలో సతీమణితోపాటు బాలయ్య భూమి పూజలు చేశారు. తన సొంత ఇంటి నిర్మాణం అక్కడ చేపడుతున్నారు. ఈ ప్రాంత ప్రజల రుణం తీర్చుకోవడానికి అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నారని తెలిపారు. నియోజక వర్గ ప్రజల అభిప్రాయం మేరకు అందరికీ అనుకూలంగా ఉండే విధంగా హిందూపురం పట్టణంలో తాను సొంత ఇల్లు నిర్మించుకుంటున్నానని ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు. ఇవాళ భూమి పూజ చేసి ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇక్కడ నాకు ఉండాలి ఒకటి  అన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఉన్నాను. అందరికీ చేరువుగానే ఉంటున్నాం. ఇప్పుడు హిందూపూరు నా కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌ చాలా సంతోషంగా ఉంది అన్నారు. 

