  పుట్టపర్తిలో అడుగుపెడితే బాబా నన్ను బంగారూ అని పిలిచినట్లుంటుంది: నారా లోకేశ్

Nara Lokesh: పుట్టపర్తిలో అడుగుపెడితే బాబా నన్ను బంగారూ అని పిలిచినట్లుంటుంది: నారా లోకేశ్

Minister Nara Lokesh: ప్రశాంతి నిలయం ప్రశాంతతకు నిలయమన్నారు మంత్రి నారా లోకేశ్. పుట్టపర్తికి వచ్చిన ప్రతిసారీ బాబా తనను బంగారూ అని పిలిచినట్లు అనిపిస్తుందని చెప్పారు. మనుషుల్లో ప్రేమ ఉన్నంత వరకు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా మన మధ్యలోనే ఉంటారని లోకేశ్ అన్నారు. శ్రీ సత్యసాయి బాబా శతజయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రశాంతి నిలయంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో మంత్రి లోకేశ్ పాల్గొన్నారు.బాబా శతజయంతి కేవలం ఓ వేడుక కాదని.. ప్రేమ, సేవ, శాశ్వతమైన విలువల ద్వారా మానవాళిని మార్చిన వందేళ్ల పవిత్ర ప్రయాణమని లోకేశ్ చెప్పారు. 

