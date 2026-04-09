Nayanatara: తిరుమల శ్రీవారికి దర్శించుకున్న హీరోయిన్‌ నయనతార.. విజువల్స్‌!

Nayanatara Tirumala Darshan Visuals: తిరుమల శ్రీవారిని ఈరోజు హీరోయిన్‌ నయనతార దర్శించుకున్నారు. ఈరోజు ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం సమయంలో నయనతార, ఆమె భర్త విఘ్నేష్‌ శివన్‌ కలిసి శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు. ఆలయ అర్చకులు వారికి వేదాశీర్వచనం, తీర్థప్రసాదాలు అందించారు. ఆ దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

  • Apr 9, 2026, 01:33 PM IST

Nayanatara Tirumala Darshan Visuals: తిరుమల నిత్యం భక్తులతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది. లేడీ సూపర్‌ స్టార్‌ నయనతార కూడా ఆమె భర్త విఘ్నేష్‌ శివన్‌తో కలిసి ఈరోజు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం సమయంలో ఈ జంట తిరుమల శ్రీవేంకటేశుని దర్శిచార. ఇక ఆలయ అర్చకులు వేదశ్వీరచనాలు అందించారు. పట్టువస్త్రంతో సత్కరించి తీర్థప్రసాదాలు కూడా అందజేశారు. ఇక పెద్ద ఎత్తున నయనతారను చూసేందుకు భక్తుల ఆసక్తి చూపారు. ఈ లేడీ సూపర్‌ స్టార్‌తో ఫోటో దిగడానికి ఎగబడ్డారు. ఇక నయనతార పెళ్లైనప్పటి నుంచి భర్తతో కలిసి తిరుమలను సందర్శిస్తూనే ఉంటారు.

