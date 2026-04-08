Nayanthara: నయనతార ఓ పక్క సినిమాలు చేస్తూ మరో పక్క ఇద్దరు పిల్లలతో, భర్త విగ్నేష్ శివన్తో లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంది. విగ్నేష్ శివన్ దర్శకుడిగా ప్రదీప్ రంగనాథన్, కృతిశెట్టి జంటగా లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అనే సినిమాని తెరకెక్కించారు. నయనతార నిర్మాతగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. అయితే తాజాగా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో దర్శకుడు విగ్నేష్ శివన్ మాట్లాడుతుండగా నయనతార సడెన్గా స్టేజిపైకి వచ్చి అందరికి సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చింది. స్టేజిపైకి నయన్ రావడంతో విగ్నేష్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. దీంతో నయన్ తన భర్తని కౌగలించుకొని ఓదార్చింది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో వైరల్గా మారింది.