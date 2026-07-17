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Published: Jul 17, 2026, 11:40 AM|Updated: Jul 17, 2026, 11:42 AM

Re Neet Exam Results 2026:వైద్య విద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశం కోసం నిర్వహించిన నీట్ రీఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్‌ వచ్చాయి. దేశవ్యాప్తంగా 551 నగరాలు, విదేశాల్లో 14 నగరాల్లో కలిపి 5,440 పరీక్షల కేంద్రాల ద్వారా దాదాపు 20 లక్షల మంది హాజరయ్యారు. . మొత్తం అభ్యర్థుల్లో 11.21 లక్షల మంది విద్యార్థులు మెడికల్ కౌన్సిలింగ్‌కు అర్హత సాధించారని ఎన్‌టీఏ వెల్లడించింది. ఈసారి ఫలితాల్లో విద్యార్థులు భారీ మార్కులు సాధించారు. టాప్‌ ప్లేస్‌లో పంజాబ్‌, హర్యానా విద్యార్థులు ఉన్నారు. మొత్తం 720 మార్కులకు గాను, 138 మంది విద్యార్థులు 690 కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించడం ఓ ప్రత్యేకత.  ఇక NTA ఫైనల్ కీ ని వెబ్‌సైట్‌లో పెట్టిన గంటల వ్యవధిలో ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి.

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NEET UG రీ-ఎగ్జామ్ ఫలితాలు విడుదల.. తెలుగు విద్యార్థికి ఆల్ ఇండియా 13వ ర్యాంక్!
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