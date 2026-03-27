Viral Video: నెల్లూరు టీడీపీ నేత రాసలీలలు.. వైరల్‌ వీడియో!

Nellore TDP Leader Viral Video: నెల్లూరు ఓ టీడీపీ లీడర్కు సంబంధించిన రాసలీలల వీడియో నెట్టింట హల్చల్ చేస్తోంది. ప్రధానంగా దేవస్థానం చైర్మన్గా ఆ పదవికి చెడు పేరు తెస్తూ చేస్తున్న రాసలీలలతో చాలామంది మండిపడుతున్నారు. ప్రధానంగా ఇంటికి యువతలను తీసుకువచ్చి వారితో రాసలీలలు కొనసాగించడంపై మహిళా సంఘాలు కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
Nellore TDP Leader Viral Video: ఓ దేవస్థానం చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తూ ఆ పదవిని అపవిత్రం చేసి రాసలీలలు సాగిస్తున్న చిల్లకూరు మండలం తమ్మి పట్నం కోదండ రామస్వామి చైర్మన్ కోట సతీష్ యాదవ్, రాసలీలలు బయటపడ్డాయి. టీడీపీ నాయకుడు దువ్వూరు వినయ్ రెడ్డి, ముత్యాలమ్మ కనుపూరు దేవస్థానం మాజీ బోర్డు సభ్యులు శివ కుమార్లతో కలసి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి యువతలను తీసుకొచ్చి వారితో రాసలీలలు కొనసాగించడం పై మహిళలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలా దిగజారుతున్న దేవస్థానం చైర్మన్, కమిటీ సభ్యులు, పార్టీ నాయకులపై చర్యలు తీసుకోవాలని పలువురు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన పలువురు ప్రజా ప్రతినిధులలో రోజుకొకటి వెలుగు చూడడం పార్టీ పరువును బజారున పడేలా చేస్తున్నాయి.