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Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 31, 2026, 07:00 PM|Updated: Aug 31, 2026, 07:15 PM

Nepal Horror Floods: వారం రోజుల క్రితం వచ్చిన వరదలతో నేపాల్‌లోని అనేక జిల్లాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. వేల మంది ఇప్పటికీ గల్లంతయ్యారు, వారి కోసం రిస్క్యూ ఆపరేషన్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే మరోసారి వరదలు రావడం వల్ల రిస్క్యూ టీమ్‌లకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. వరదలు పూర్తిగా తగ్గిన తర్వాతే అధికారులు మళ్ళీ రెస్క్యూ పనులు ప్రారంభిస్తారు. వరద వల్ల జరిగిన ప్రాణనష్టం నుండి నేపాల్ ఇంకా కోలుకోలేదు. మరణాల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. గల్లంతైన వారి కోసం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆరు రోజుల క్రితం వచ్చిన ఈ ఆకస్మిక వరదల వల్ల నేపాల్ సరిహద్దుల్లోని పలు హైడ్రో ప్రాజెక్టులు దెబ్బతిన్నాయి. వందల మంది గల్లంతయ్యారు. ఆ ప్రాజెక్టుల టన్నెల్స్‌లో 930 మందికి

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