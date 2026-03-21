Dwayne Bravo: మ‌హిళ‌ల‌పై వెస్టిండీస్ ప్లేయర్ డ్వేన్ బ్రావో అనుచిత వ్యాఖ్య‌లు.. మండిపడుతున్న నెటిజన్స్

Dwayne Bravo Video: వెస్టిండీస్ దిగ్గ‌జ ఆట‌గాడు, కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్ మెంటర్‌, బౌలింగ్ కోచ్‌ డ్వేన్ బ్రావోపై నెటిజ‌న్లు మండిప‌డుతున్నారు. ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్ ప్రారంభం నేప‌థ్యంలో కేకేఆర్ జ‌ట్టు విలేక‌రుల స‌మావేశం నిర్వ‌హించింది. అయితే.. విలేక‌రుల స‌మావేశం అధికారికంగా ప్రారంభం కావ‌డానిక‌న్నా ముందు మైకులు ఆన్ చేసి ఉన్నాయని తెలియని బ్రావో.. తన తోటి కోచ్‌ అయిన వాట్స‌న్‌తో మాట్లాడుతూ.. నేను ఇంటి ద‌గ్గ‌ర రెండు చిక్స్‌తో (ఇద్ద‌రు అమ్మాయిల‌తో) ఉన్న‌ప్పుడు వీళ్లు స‌మావేశానికి రావాల‌ని ఫోన్ చేశార‌ని అన్నాడు. వెంట‌నే కెప్టెన్ ర‌హానే మైకులు ఆన్‌లో ఉన్నాయ‌నే విష‌యాన్ని గుర్తు చేస్తూ జాగ్ర‌త్త‌గా మాట్లాడు అంటూ సున్నితంగా హెచ్చ‌రించాడు. ఈ ఘ‌ట‌న మొత్తం కెమెరాల్లో రికార్డు అయింది. బ్రావో ఉప‌యోగించిన పదాల పట్ల నెటిజ‌న్లు ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు.

