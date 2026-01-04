English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Viral Video: అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్తున్న అధికారులతో వెనెజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ అన్న మాటలు ఇవే.. వీడియో వైరల్

Nicolas Maduro Viral Video: అమెరికా సైన్యం.. వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికొలస్ మదురోను బంధించి న్యూయార్క్ నగరంలోని డ్రగ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌లోని కేంద్రానికి తరలించారు. అమెరికాకు తీసుకొచ్చే సమయంలో మదురో చేతికి బేడీలు వేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే, తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన వీడియోలో నికొలస్ మదురో యూఎస్ సిబ్బంది హ్యాపీ న్యూఇయర్ చెబుతున్నట్లు ఉంది. అయితే, తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన వీడియోలో నికొలస్ మదురో యూఎస్ అధికారులతో మాట్లాడుతూ.. వారికి గుడ్‌నైట్ చెప్పారు. దీంతోపాటు నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

