English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Bus Accident: ఘోర ప్రమాదం.. ప్రైవేటు బస్సు బోల్తా నలుగురి దుర్మరణం..

Bus Accident: ఘోర ప్రమాదం.. ప్రైవేటు బస్సు బోల్తా నలుగురి దుర్మరణం..

Nizamabad Private Tourist Bus Accident Today: ఓ ప్రైవేట్ టూరిస్ట్ బస్సు బోల్తా పడి నలుగురు మృతి చెందిన ఘటన నిజామాబాద్ జిల్లా గన్నారం వద్ద చోటుచేసుకుంది. ఈరోజు అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో ఈ యాక్సిడెంట్‌ జరిగింది. హైదరాబాద్ నుంచి మహారాష్ట్రకు వెళ్లే టూరిస్ట్ బస్సు ఇందల్వాయి గన్నారం వద్ద కు రాగానే అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. దీంతో అక్కడికక్కడే నలుగురు ప్రయాణికులు మృతి చెందగా.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

  • Mar 13, 2026, 01:04 PM IST

Nizamabad Private Tourist Bus Accident Today: నిజామాబాద్ ఇందల్వాయి వద్ద ఈరోజు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గన్నారం వద్ద జాతీయ రహదారిపై అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో ఓ ప్రైవేటు టురిస్టు బస్సు అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. హైదరాబాద్ నుంచి మహారాష్ట్రకు వెళ్తున్న ఈ బస్సులో 22 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. దీంతో నలుగురు అక్కడికక్కడే చనిపోగా, మరో కొంత మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఇక సమీపంలో టోల్ ప్లాజా సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వారిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక అర్ధరాత్రి అతివేగమే కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. రాత్రి సమయంలో జరగడంతో ప్రమాదం పెరిగింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News