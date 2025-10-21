English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Riyaz Encounter: రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్ ఎలా జరిగిందంటే..?.. సంచలన ఆడియో..

Riyaz Encounter: రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్ ఎలా జరిగిందంటే..?.. సంచలన ఆడియో..

Riyaz encounter: తెలంగాణలోని నిజామాబాద్ లో ఇటీవల జరిగిన రియాన్ ఎన్ కౌంటర్ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. దీన్ని తెలంగాణ మానవ హక్కుల కమిషన్ సుమోటోగా తీసుకుంది. మరోవైపు రియాజ్ మామ మాట్లాడిన ఆడియో వైరల్గా మారింది. రియాజ్ ను పోలీసులు దారుణంగా కొట్టారని, అదే విధంగా రియాజ్ కుటుంబ సభ్యుల్నికూడా కొట్టినట్లు వారు చెప్పారు. తమకొడుకు అంత పెద్ద రౌడీ షీటర్ కాదన్నారు. కనీసం గన్ ను పట్టుకునే సిట్యువేషన్ లో లేని వ్యక్తి.. చేతికి బేడీలు ఉన్న వ్యక్తి పోలీసుల మీద ఎలా కాల్పులు జరిపారన్నారు.  పోలీసులు తమకొడుకును పొట్టన పెట్టుకున్నారని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. తెలంగాణ మానవ హక్కుల కమిషన్ రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్ పై తమకు  నివేదిక ఇవ్వాలని తెలంగాణ డీజీపీని ఆదేశించింది.
 

Video ThumbnailPlay icon

Trending News