BATUKAMMA SAREE: పండుగకు బతుకమ్మ చీరలు లేనట్టే..! ఎప్పుడు ఇస్తారంటే.. ?

No Bathukamma Saree For Ladies: బతుకమ్మ పండుగకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సర్కార్ మహిళలకు బతుకమ్మ చీరలు పంపిణీకి సిద్ధమైంది. అయితే, ఆ పంపిణీ కాస్త ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. దీంతో మరోసారి బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ పెండింగ్లో పడినట్లయింది.
No Bathukamma Saree For Ladies:దసరా తర్వాతే బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం ఆలోచన. కేవలం మహిళా సంఘాల సభ్యులకే ఈ బతుకమ్మ చీరలు ఇవ్వడంతో ఇతర మహిళలు మండి పడుతున్నారు. అయితే రేషన్ కార్డు ఉన్న మహిళలకు ఒక్క చీర ఇవ్వాలనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం పడింది. దీంతో మరోసారి బతుకమ్మ చీరల పంపిణీకి బ్రేక్ పడినట్లయింది.