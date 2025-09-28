English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BATUKAMMA SAREE: పండుగకు బతుకమ్మ చీరలు లేనట్టే..! ఎప్పుడు ఇస్తారంటే.. ?

No Bathukamma Saree For Ladies: బతుకమ్మ పండుగకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ సర్కార్‌ మహిళలకు బతుకమ్మ చీరలు పంపిణీకి సిద్ధమైంది. అయితే, ఆ పంపిణీ కాస్త ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. దీంతో మరోసారి బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ పెండింగ్‌లో పడినట్లయింది.

  • Sep 28, 2025, 07:41 PM IST

No Bathukamma Saree For Ladies:దసరా తర్వాతే బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం ఆలోచన. కేవలం మహిళా సంఘాల సభ్యులకే ఈ బతుకమ్మ చీరలు ఇవ్వడంతో ఇతర మహిళలు మండి పడుతున్నారు. అయితే రేషన్‌ కార్డు ఉన్న మహిళలకు ఒక్క చీర ఇవ్వాలనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం పడింది. దీంతో మరోసారి బతుకమ్మ చీరల పంపిణీకి బ్రేక్‌ పడినట్లయింది.

