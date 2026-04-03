Rashmika: విజయ్, రష్మిక మందన్నాల పెళ్లి ఫిబ్రవరి 26న అత్యంత వైభవంగా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఇటీవల రష్మిక సోషల్ మీడియాలో చేసిన ఒక పోస్ట్ నెట్టింట పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఇప్పుడు మేము ముగ్గురమయ్యాంమంటూ ఒక యానిమేషన్ వీడియోను షేర్ చేయడంతో ఆమె తల్లి కాబోతుందనే వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. కానీ అసలు విషయం ఏమిటంటే, రష్మిక తన ప్రియమైన ‘పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు’ను తన క్లోజ్ ఫ్రెండ్గా భావిస్తుంది. దీనికోసం ఆమె ప్రత్యేకంగా ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాను కూడా నిర్వహిస్తోంది. ఆ యానిమేషన్ ప్రపంచంలోకి ఇప్పుడు విజయ్ను కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఈ పోస్ట్ పెట్టింది తప్ప, ఆమె గర్భవతి అనే వార్తల్లో నిజం లేదు. కేవలం తన యానిమేటెడ్ కథల లోకంలోకి విజయ్ చేరడాన్నే ఆమె అలా సరదాగా పంచుకుంది.