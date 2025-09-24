OG Movie Ticket Booking: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కు తెలంగాణ హైకోర్టు షాక్ ఇచ్చింది. 'OG' సినిమా కోసం ప్రీమియర్స్ టికెట్ ధరలు పెంచుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం సస్పెండ్ చేసింది. మరికొన్ని గంటల్లో సినిమా విడుదల కానున్న సందర్భంలో ఇప్పుడు హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల కారణంగా సినిమా ప్రదర్శన పట్ల అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. సినిమా టికెట్లను భారీగా పెంచి ప్రీమియర్ షోలు నిర్వహిస్తున్న కారణంగా హైకోర్టు దీనిపై స్పందించింది. బెన్ఫిట్ షో టికెట్ ధరలు పెంచేందుకు వీలు లేదని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు జస్టిస్ ఎన్వీ శ్రవణ్ కుమార్ ఈ విధంగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు.