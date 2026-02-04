Online Game: సూసైడ్‌ చివరి టాస్క్‌.. 9వ అంతస్తు నుంచి దూకి ముగ్గురు అక్కా చెల్లెళ్ల ఆత్మహత్య!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Online Game Addiction 3 Sisters Suicide: ఆన్‌లైన్‌ గేమ్‌కు బానిసైన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు వాళ్లు నివాసం ఉంటున్న అపార్ట్‌మెంట్‌ 9వ అంతస్థు నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతోంది. ప్రధానంగా వీరు కొరియన్‌ గేమింగ్‌ లవ్‌ యాప్‌కు బానిసయ్యారు. దీంతో తల్లిదండ్రులు వీరిని మందలించారు. తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై ఈరోజు తెల్లవారుజాము 2 గంటల సమయంలో సూసైడ్‌ చేసుకున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

  • Feb 4, 2026, 01:40 PM IST

Online Game Addiction 3 Sisters Suicide: ఆన్‌లైన్‌ గేమ్‌ పిచ్చి ముగ్గురు అక్కా చెల్లెళ్లను బలితీసుకుంది. నిన్ననే చివరి టాస్క్‌ రోజే పిల్లలు మృతి చెందడంపై అనుమనాలు రేకెత్తుతున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్‌ ఘజియాబాద్‌కు చెందిన ముగ్గురు మైనర్‌ అక్కా చెల్లెళ్లు ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌కు బానిసలయ్యారు. తాము నివసిస్తున్న 9వ అంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఇవాళ తెల్లవారు జాము 2 గంటల సమయంలో ఈ దారుణం జరిగింది. కరోనా నుంచి వీరు ఒక కొరియన్‌ టాస్క్‌ బేస్డ్‌ గేమ్‌కు అడిక్ట్‌ అయ్యారు. చదువుమానేసి మరీ గేమ్స్‌ ఆడుతుండటంతో పేరెంట్స్‌ మందలించారు. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన ముగ్గురూ ఒకేసారి బిల్డింగ్‌ పైనుంచి దూకేశారు. దాంతో కొరియన్‌ గేమ్‌కు ఆత్మహత్యలకు సంబంధంపై దర్యాప్తు చేపట్టారు పోలీసులు. బాలికలు రాసిన లేఖ బయటపడింది. 

