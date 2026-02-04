English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rates Today: రాత్రికి రాత్రే బంగారం సీన్ రివర్స్.. 10 గ్రాముల గోల్డ్ రూ.1.58 లక్షలు షాక్!

Gold And Silver Rates Hike Today: బంగారు ధరలు దోబూచులాడుతున్నాయి. మొన్నటి వరకు ఆల్‌ టైం రికార్డు, ఆ తర్వాత సడన్‌గా పడిపోయిన ధరలు.. తాజాగా మరోసారి గోల్డ్‌, సిల్వర్‌ ధరలు హఠాత్తుగా పెరిగాయి. రాత్రికి రాత్రే గోల్డ్‌, సిల్వర్‌ ధరల్లో భారీ పెరుగుల కనిపించింది. రాత్రి 1.58లక్షలకు చేరిన 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల గోల్డ్‌  రేట్‌. ఇక వెండి కూడా అదేబాట పట్టింది.31 వేలు పెరిగి, 2.79లక్షల రూపాయలకు చేరిన కిలో వెండి ధర  ఉంది.

  • Feb 4, 2026, 12:43 PM IST

Gold And Silver Rates Hike Today: మళ్లీ పెరిగిన బంగారు, వెండి ధరలు, రాత్రికి రాత్రే  సీన్‌ రివర్స్‌ అయింది. ప్రధానంగా అంతర్జాతీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ అనిశ్చితులు ఇందుకు కారణం. అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన తరుణంలో రాత్రి  మళ్లీ  భారీగా కొనుగోళ్లు జరిగాయి. దీంతో 2008 నవంబరు తరవాత ఒక్క రోజులోనే అత్యధికంగా వీటి ధరలు  పెరిగాయి. రాత్రి 11.55 గంటలకు  ఔన్సు బంగారం ధర 292 డాలర్లు అంటే  6.3 శాతం పెరిగి 4926 డాలర్లకు చేరింది. అదే బాటలో వెండి ధర కూడా  6 డాలర్లు, అంటే 7.5 శాతం పెరిగి 83 డాలర్లకు చేరింది. దేశీయంగా డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి కాస్త బలపడి 90.32 స్థాయికి చేరినా, గోల్డ్‌, సిల్వర్‌ ధరలు పెరిగాయి. గత వారానికి ఈ వారానికి భారీ మార్పు చవిచూశాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల గోల్డ్‌  రేట్‌ 1.58లక్షలకు, కిలో వెండి ధర 2.79లక్షలకు చేరింది. సోమవారం గోల్డ్‌ ధరలు 1.50లక్షలు , వెండి 2.48 లక్షలుగా ఉన్నాయి.

