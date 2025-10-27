English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Salman Khan Terrorist: బాలీవుడ్ హీరో సల్మాన్‌ఖాన్‌‌‌ను ఉగ్రవాదిగా ప్రకటించిన పాకిస్థాన్..

Pakistan Declares Salman Khan As A Terrorist: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఓ వార్త తెగ వైరల్ అవుతోంది. బాలీవుడ్ నటుడు సల్మాన్ ఖాన్‌ను పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదిగా ప్రకటించినట్లు కొన్ని వార్తాసంస్థలు నివేదించాయి. ఉగ్రవాది అని ప్రకటించడమే కాకుండా హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్‌ను టెరరిస్ట్ వాచ్‌లిస్టు చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది. బలూచిస్థాన్‌ దేశం ఏర్పాటుకు ఆయన మద్దతు ఇవ్వడమే అందుకు కారణంగా కనిపిస్తుంది.

