Published: Jul 31, 2026, 11:00 PM|Updated: Jul 31, 2026, 11:00 PM
Palla Srinivasa Rao: టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ఆంధ్రప్రదేశ్కు మణిహారంలా మారుతుందని, ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఇది కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఆయన అన్నారు. విమానాశ్రయం ప్రారంభంతో పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలు, పర్యాటకం, పారిశ్రామికాభివృద్ధికి ఊతం లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుపై పల్లా శ్రీనివాసరావు చేసిన వ్యాఖ్యలు, తాజా పరిణామాలపై పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.