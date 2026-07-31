Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /Palla Srinivasa Rao: భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ఏపీకి మణిహారం.. పల్లా శ్రీనివాసరావు కీలక వ్యాఖ్యలు

Published: Jul 31, 2026, 11:00 PM|Updated: Jul 31, 2026, 11:00 PM
Palla Srinivasa Rao: టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు మణిహారంలా మారుతుందని, ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఇది కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఆయన అన్నారు. విమానాశ్రయం ప్రారంభంతో పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలు, పర్యాటకం, పారిశ్రామికాభివృద్ధికి ఊతం లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టుపై పల్లా శ్రీనివాసరావు చేసిన వ్యాఖ్యలు, తాజా పరిణామాలపై పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Recommended Videos

Surekha Vani: నిరం సినిమాపై నటి సురేఖా వాణి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు.. కథ అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది!
01:38
Medigadda Barrage: మేడిగడ్డకు భారీ వరద ఇన్‌ఫ్లో.. NDSA మార్గదర్శకాలపై భరత్ కీలక విశ్లేషణ
06:44
CM Chandrababu: భూమా అఖిల ప్రియపై సీఎం చంద్రబాబు సీరియస్..? అసలు కథ ఏంటి?
05:47
Bhogapuram Airport: భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ఏపీకి గేమ్‌ ఛేంజర్.. కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు కీలక వ్యాఖ్యలు
07:27
Kakani Govardhan Reddy: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ అక్రమాలపై కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి ఫైర్.. నీతో చర్చకు మేము చాలు లోకేష్
02:49
Nalgonda DCC: నల్గొండలో డీసీసీ పదవిపై వేడెక్కిన రాజకీయాలు.. రేసు నుంచి తప్పుకున్న వారెవరు?
05:18
TDP MLA Adireddy Srinivas: ఢిల్లీలో జెన్‌జీ.. ఏపీలో వైసీపీ నిరసనలు ఒకటి కావు - టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ కీలక వ్యాఖ్యలు
02:07
Peddi Sudarshan Reddy: వర్షంలోనూ కొనసాగుతున్న పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి అంతిమయాత్ర.. కన్నీటి వీడ్కోలు
01:29
Rashmika Mandanna: షూటింగ్‌లో ప్రమాదం.. హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నకు వెన్నెముక గాయం?
04:32
Bhadrachalam Flood: భద్రాచలం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ.. గోదావరిలో పెరుగుతున్న వరద ఉద్ధృతి
09:01
Medigadda Barrage: మేడిగడ్డ బ్యారేజీకి 6 లక్షల క్యూసెక్కుల భారీ ఇన్‌ఫ్లో.. ఉప్పొంగుతున్న గోదావరి
09:56
Peddi Sudarshan Reddy: జనాన్ని చూసి దండం పెట్టిన పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి భార్య.. భావోద్వేగ క్షణాలు వైరల్
03:40

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Madhuri Dixit: మాధురీ దీక్షిత్ ప్రేమను తిరస్కరించిన స్టార్ హీరో.. విడిపోవడానికి కారణం ఇదేనా?
2
3
4
5