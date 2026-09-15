Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /Parag Shah Beggar: రూ.3,300 కోట్ల ఆస్తులున్నా బిచ్చగాడిలా మారాడు..మహారాష్ట్రలో యాచకుడిగా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే!

Written ByHarish Darla
Published: Sep 15, 2026, 06:40 PM|Updated: Sep 15, 2026, 06:40 PM
BJP MLA Parag Shah Beggar: అపారమైన సంపద ఉన్నప్పటికీ సామాన్య ప్రజల కష్టాలను, సమాజపు నిజ స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షా ఒక వినూత్న సామాజిక ప్రయోగాన్ని చేపట్టారు. దాదాపు రూ.3,383 కోట్ల ఆస్తులు ఉన్న ఈ నాయకుడు, తన హోదాను పక్కన పెట్టి బిచ్చగాడి వేషధారణలో ముంబై వీధుల్లో తిరిగారు. ముంబై నగరంలో సాధారణ ప్రజల ప్రవర్తనను, వారి ఆదరణ లేదా నిర్లక్ష్యాన్ని స్వయంగా అనుభవించడం ద్వారా జీవిత సత్యాన్ని గ్రహించడమే ఈ ప్రయోగం ముఖ్య ఉద్దేశం.

Recommended Videos

BRS Party: ఆంధ్ర నీళ్లు దోచుకువెళ్తుంటే కబోదిలా రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యవహారం
06:33
మాజీ మంత్రి ఆళ్ల నాని కన్నుమూత.. వైజాగ్ లో గుండెపోటుతో అకస్మాత్తుగా మృతి!
00:50
ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి వద్ద ఎంపీ డీకే అరుణ సందడి.. మహిళలతో కలిసి కోలాటం!
01:06
ఏపీ ప్రజలకు అలెర్ట్.. మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు APSDMA హెచ్చరిక!
00:36
తిరుమలలో ఘనంగా సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల అంకురార్పణ.. విశ్వక్సేనుల వారి ఊరేగింపు!
03:19
Ganesh Idol: వర్గ విభేదాలు భగ్గు.. పూజ లేకుండానే గణేశ్‌ విగ్రహం నిమజ్జనం
00:59
Tirupati Ganesh Idols: తిరుపతిలో విభిన్న రూపాల్లో ఆకర్షిస్తున్న గణనాథుడు
12:10
Coconut Ganesh: రాజమండ్రిలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 9,999 నారికేళ గణపతి
02:40
ఇంటింటా ఆనందం నింపే వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు మీ కోసం!
00:24
వినాయక చవితి బెస్ట్ వీడియో శుభాకాంక్షలు 2026..
00:24
Konda Murali: కాంగ్రెస్ ను వీడేది లేదు.. కొండా మురళి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
02:16
Konda Surekha: మంత్రి పదవి పోయినందుకు బాధలేదు.. కొండా సురేఖ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
05:55

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
UPI యూజర్లకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్.. లావాదేవీలపై నో ఫీజు..
2
3
4
5