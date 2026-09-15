/Parag Shah Beggar: రూ.3,300 కోట్ల ఆస్తులున్నా బిచ్చగాడిలా మారాడు..మహారాష్ట్రలో యాచకుడిగా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే!

Published: Sep 15, 2026, 06:40 PM|Updated: Sep 15, 2026, 06:40 PM
BJP MLA Parag Shah Beggar: అపారమైన సంపద ఉన్నప్పటికీ సామాన్య ప్రజల కష్టాలను, సమాజపు నిజ స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షా ఒక వినూత్న సామాజిక ప్రయోగాన్ని చేపట్టారు. దాదాపు రూ.3,383 కోట్ల ఆస్తులు ఉన్న ఈ నాయకుడు, తన హోదాను పక్కన పెట్టి బిచ్చగాడి వేషధారణలో ముంబై వీధుల్లో తిరిగారు. ముంబై నగరంలో సాధారణ ప్రజల ప్రవర్తనను, వారి ఆదరణ లేదా నిర్లక్ష్యాన్ని స్వయంగా అనుభవించడం ద్వారా జీవిత సత్యాన్ని గ్రహించడమే ఈ ప్రయోగం ముఖ్య ఉద్దేశం.