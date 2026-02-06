English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Municipal Elections: మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం రద్దు చేసుకున్న పవన్ కళ్యాణ్..

Pawan kalyan: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల తెలంగాణలో ఎన్నికల ప్రచారంను నిర్వహించాల్సిందిగా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రాంచందర్ రావు కోరారు . మొదట్లో గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు పవన్. కానీ అనూహ్యంగా పవన్ తన ప్రచారంను రద్దు చేసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు.  గతంలో తెలంగాణ వారివి దిష్టి కళ్లు అంటూ చేసిన కామెంట్స్ ను కాంగ్రెస్ తెరమీదకు తీసుకొచ్చింది. ఇది కాస్త రచ్చగా మారడంతో పవన్ కళ్యాణ్ తో బీజేపీ నేతలు మంతనాలు జరిపి, పవన్ కళ్యాణ్ ప్రచారంను రద్దు చేసుకునేలా చేశారని వార్తలు వస్తున్నాయి.
 

