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పవన్ కళ్యాణ్ కలిసొచ్చిన నెల రోజులకే.. హనుమకొండ వీరాభిమాని నిరంజన్ కన్నుమూత!
Published: Jul 08, 2026, 10:40 AM
|
Updated: Jul 08, 2026, 10:40 AM
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Pawan Kalyan Fan Niranjan Passes Away Weeks After Emotional Meeting With Deputy CM
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