/Pawan kalyan: గోదావరి కాలుష్యంపై పవన్‌ పర్యటన ఎఫెక్ట్‌..!

Godavari Pollution Pawan Effect: పవన్ కళ్యాణ్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ ఉన్నతాధికారులు కూడా త్వరలోనే తగిన చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంది. గోదావరి కాలుష్యం అంశంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ రాజమండ్రిలో చేసిన రెండు రోజుల పర్యటన వల్ల అక్కడి అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు స్పందించేలా చేశారు. ముఖ్యంగా రాజమండ్రి ఆవా ఛానల్ వద్ద పర్యటించిన పవన్ కళ్యాణ్, అక్కడ పరిస్థితిని స్వయంగా పరిశీలించి అధికారుల వైఫల్యంపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో నిండిపోయి దుర్భరంగా ఉన్న ఆవా ఛానల్ వద్ద, కేవలం 48 గంటల వ్యవధిలోనే ఆ వ్యర్థాల తొలగింపు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. గతంలో ప్లాస్టిక్ పేరుతో ఆ ప్రాంతమంతా పారేసిన వ్యర్థాల వల్ల